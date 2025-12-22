Milan Verona, sensazioni positive per Leao. Più cautela con Gabbia. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si prepara a tornare in campo per la ripresa degli allenamenti, e le notizie che filtrano dal centro sportivo di Carnago portano un cauto ottimismo nell’ambiente rossonero. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni raccolte presso le fonti vicine al club, i fari sono puntati sulle condizioni fisiche di due pedine fondamentali dello scacchiere tattico del Diavolo.

Rafa Leao verso il rientro: Allegri sorride

La notizia più lieta riguarda sicuramente Rafael Leao, l’esterno d’attacco portoghese dotato di una velocità funambolica e di un dribbling fulminante, che nella giornata di ieri ha svolto una seduta di allenamento personalizzata ma incoraggiante. Il numero dieci ha confermato che i fastidi all’adduttore accusati durante la sfida di campionato contro il Torino sono in fase di risoluzione.

L’obiettivo fissato da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e maestro nella gestione atletica dei suoi campioni, è di riaggregare il talento lusitano al gruppo nei prossimi giorni. L’idea dello staff tecnico è quella di averlo pienamente a disposizione per il match di domenica prossima a San Siro contro l’Hellas Verona. Un recupero fondamentale per i rossoneri, che ritrovano così la loro principale bocca di fuoco offensiva.

Difesa, punto su Matteo Gabbia: nessuna fretta per il rientro

Situazione differente, invece, per Matteo Gabbia, il solido difensore centrale cresciuto nel vivaio rossonero e noto per il suo grande senso della posizione. Il centrale sta ancora facendo i conti con il trauma in iperestensione del ginocchio sinistro rimediato nella gara contro il Sassuolo. Nonostante gli esami clinico-strumentali abbiano fortunatamente escluso lesioni ai legamenti o ai menischi, il calciatore continuerà il suo percorso di recupero personalizzato.

Il nuovo DS del Milan Igli Tare, dirigente di grande esperienza e attento osservatore delle dinamiche dello spogliatoio, concorda con la linea della prudenza: non verranno forzati i tempi per evitare pericolose ricadute. Gabbia non sarà dunque disponibile per la sfida contro gli scaligeri, tornando tra i convocati solo quando la condizione sarà ottimale.

La strategia di Allegri e Tare

Con il rientro della squadra previsto per oggi, Massimiliano Allegri valuterà insieme allo staff medico i carichi di lavoro. La gestione degli infortunati è una priorità assoluta per i vertici del Diavolo, con Igli Tare che monitora costantemente l’infermeria per capire se intervenire sul mercato. Il Milan vuole ripartire con il piede giusto, contando sulla classe di Leao e sulla solidità di un gruppo che non vuole lasciare nulla al caso.