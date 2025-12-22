Milan Verona, Allegri ritrova Rafa Leao per domenica a San Siro. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan è pronto a riabbracciare il suo uomo più rappresentativo nel momento cruciale della stagione. Dopo la prudente esclusione nel big match contro il Napoli, le notizie che filtrano da Milanello accendono l’entusiasmo dei tifosi rossoneri. Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e tecnico livornese celebre per la sua gestione oculata dei campioni, aveva scelto di non rischiare, mandando il portoghese in tribuna per evitare ricadute muscolari. Una scelta sofferta ma necessaria, figlia di una strategia condivisa con lo staff medico per preservare l’integrità dell’attaccante.

Il ritorno del numero 10: segnali positivi da Milanello

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni sul campo, Rafael Leao, l’esterno offensivo portoghese dalla velocità devastante e dal dribbling funambolico, ha lanciato segnali inequivocabili. Nonostante il resto della squadra godesse di un giorno di riposo prima della ripresa ufficiale, il classe ’99 si è presentato a Carnago per una seduta di allenamento personalizzata.

Questo surplus di lavoro dimostra la totale abnegazione del calciatore, ormai pronto a riprendersi una maglia da titolare. Allegri già pregusta il ritorno del suo “crack” per la sfida di domenica a San Siro contro l’Hellas Verona. L’idea del mister è quella di schierarlo dal primo minuto in un tridente di altissima qualità tecnica, agendo in tandem con Christian Pulisic, il trequartista statunitense dotato di una visione di gioco superiore e grande rapidità negli spazi stretti.

La strategia di Igli Tare e la rincorsa del Diavolo

Il rientro di Leao è una boccata d’ossigeno anche per Igli Tare, il nuovo DS del Milan e dirigente albanese dallo spiccato senso pratico, che sta monitorando con attenzione ogni dinamica interna per garantire al club la massima competitività. Tare sa bene che le ambizioni del Diavolo passano inevitabilmente dai piedi del numero 10, specialmente in un campionato così equilibrato.

Con il recupero del portoghese, il Milan ritrova quella imprevedibilità offensiva che era mancata nelle ultime uscite. La missione di Massimiliano Allegri è ora quella di incastrare perfettamente i tasselli del suo mosaico tattico per blindare i tre punti contro gli scaligeri e dare continuità alla scalata verso i vertici della classifica. Il popolo rossonero è pronto a trascinare la squadra, consapevole che con un Leao al 100% nulla è precluso.