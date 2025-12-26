Milan Verona, a San Siro non si passa: per tornare a vincere. Allegri punta sul fattore campo

Milan Verona – Massimiliano Allegri spera nel fattore campo per tornare subito alla vittoria e restare in corsa

Il campionato di Serie A si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della diciassettesima giornata. Domenica 28 dicembre, le luci dello stadio “Giuseppe Meazza” si accenderanno per la sfida tra il Milan e l’Hellas Verona, un match che per la formazione di casa rappresenta molto più di tre punti in palio. Dopo l’amara parentesi in Supercoppa Italiana a Riad, i rossoneri tornano tra le mura amiche con un unico obiettivo: ritrovare il sorriso e consolidare la posizione in classifica.

Il fattore San Siro: un fortino per il Diavolo

La squadra guidata da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che ha fatto del pragmatismo e della solidità difensiva il suo marchio di fabbrica, si affida al calore del proprio pubblico per ripartire. I numeri, d’altronde, parlano chiaro: il Diavolo è imbattuto in casa dallo scorso agosto. La “Scala del Calcio” si è trasformata in un vero e proprio fortino, dove la spinta dei tifosi meneghini è riuscita spesso a colmare i momenti di difficoltà tattica.

Le uniche macchie in una stagione fin qui positiva sono arrivate lontano da Milano. I passi falsi in trasferta contro la Lazio in Coppa Italia e la recente finale di Supercoppa persa contro il Napoli di Antonio Conte hanno lasciato il segno, ma la sfida contro gli scaligeri appare come l’occasione perfetta per voltare pagina.

Le scelte tattiche: torna Rafael Leão?

Il nome più atteso è quello di Rafael Leão, il fuoriclasse portoghese capace di cambiare l’inerzia di qualsiasi partita con i suoi strappi in velocità e i suoi dribbling fulminanti. Rimasto in tribuna durante l’ultimo impegno in Arabia Saudita per un affaticamento, il numero 10 è pronto a riprendersi il posto da titolare per trascinare l’attacco della formazione meneghina.

Verso il match: l’Hellas cerca l’impresa

Dall’altra parte, il Verona non arriverà a San Siro per recitare il ruolo di vittima sacrificale. Gli ospiti punteranno su una gara di contenimento e ripartenza, cercando di sfruttare ogni minima incertezza dei rossoneri. Tuttavia, la superiorità tecnica della rosa a disposizione di Allegri e l’imbattibilità casalinga pongono i favori del pronostico tutti dalla parte dei padroni di casa.

Per il popolo milanista, la partita di domenica rappresenta l’ultimo atto di un 2025 vissuto intensamente, con la speranza che il 2026 possa iniziare sotto il segno di nuove e prestigiose vittorie.