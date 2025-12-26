Milan Verona, la Coppa d’Africa non tocca Allegri: Zanetti ne risente. Quanti i convocati dei veneti?

Milan Verona, in Coppa d’Africa non c’è nessun calciatore di Allegri, mentre Paolo Zanetti perde un pezzo

Il calendario della Serie A propone un appuntamento domenicale di grande fascino per il lunch match della prossima giornata. Domenica 28, alle ore 12:30, le luci di San Siro si accenderanno per la sfida tra il Milan e l’Hellas Verona. Una partita che si preannuncia fondamentale per le ambizioni di classifica del Diavolo, impegnato a consolidare la propria posizione nel gruppo di testa.

Milan, rosa al completo: il fattore Coppa d’Africa

Una delle notizie più positive per la formazione di casa riguarda la gestione delle indisponibilità legate agli impegni internazionali. Mentre molti club di alta classifica dovranno rinunciare a pedine fondamentali a causa della Coppa d’Africa, i rossoneri possono tirare un sospiro di sollievo.

Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese noto per la sua pragmatica gestione tattica e la capacità di leggere i momenti della partita, non perderà infatti alcun elemento della propria rosa per la competizione continentale africana. Questo permetterà al tecnico dei meneghini di disporre della massima scelta possibile, mantenendo intatti gli automatismi del suo scacchiere.

Verona: la tegola Belghali per Zanetti

Dall’altra parte del campo, l’Hellas Verona arriverà al Meazza con una defezione specifica ma significativa. La squadra guidata da Paolo Zanetti, tecnico giovane che predilige un calcio propositivo e dinamico, dovrà fare a meno di Aymen Belghali. Il laterale mancino, calciatore dotato di grande corsa e spinta sulla fascia, è stato infatti ufficialmente convocato dalla nazionale dell’Algeria.

Sebbene si tratti dell’unica assenza legata al torneo africano per gli scaligeri, la mancanza di Belghali priva Zanetti di una soluzione importante sulle corsie esterne, costringendolo a ridisegnare parte della fase difensiva e di spinta proprio contro le temibili ali del club rossonero.

Aspettative e chiavi tattiche

La sfida di domenica rappresenta un test di maturità per il gruppo di Allegri. Giocare alle 12:30 nasconde sempre delle insidie legate al ritmo e alla preparazione atletica, ma avere la rosa al completo rappresenta un vantaggio competitivo non indifferente in questo periodo della stagione. Il pubblico di San Siro è pronto a trascinare i propri beniamini in una sfida che mette in palio punti pesanti per il prosieguo del campionato.