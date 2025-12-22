Milan Verona, vietato sbagliare: il calendario “facile” è un’insidia per Allegri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il cammino del Milan entra in una fase decisiva e, paradossalmente, tra le più pericolose della stagione. Dopo le cocenti eliminazioni subite in Supercoppa Italiana e in Coppa Italia, il Diavolo ha ora un unico, grande obiettivo su cui far convergere ogni energia: il campionato. La missione è chiara e non ammette deroghe: raggiungere almeno il quarto posto, traguardo minimo vitale per le ambizioni del club di Via Aldo Rossi.

Il fattore Massimiliano Allegri e le insidie della classifica

Sulla panchina siede Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e tecnico livornese celebre per la sua capacità di gestire i momenti di crisi con estremo pragmatismo. Tuttavia, nonostante la sua guida esperta, la squadra ha mostrato un rendimento preoccupantemente altalenante. La criticità maggiore emersa finora riguarda l’approccio contro le cosiddette “piccole”: i rossoneri faticano incredibilmente a imporre il proprio gioco contro le formazioni che occupano la parte destra della classifica.

Proprio su questo punto si sofferma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che analizzando i prossimi impegni pone un interrogativo provocatorio: “Ma è davvero un vantaggio?”. Sulla carta, infatti, il calendario sorride al Milan, che nelle prossime settimane affronterà in successione Hellas Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina.

La strategia di Igli Tare e la corsa ai 12 punti

Mentre la squadra prepara i prossimi match, il nuovo DS del Milan Igli Tare, dirigente albanese di grande personalità e rinomato stratega del mercato internazionale, lavora per mantenere alta la tensione nello spogliatoio. Tare sa bene che raccogliere 12 punti in questo filotto di partite rilancerebbe prepotentemente le quotazioni del Diavolo in ottica Champions League.

Il rischio, come sottolineato dalla “Rosea”, è che la formazione di Allegri incappi nei soliti cali di tensione mentali. Affrontare squadre che lottano per la salvezza richiede una solidità che il Milan deve ancora dimostrare di possedere con continuità. Per i rossoneri, queste quattro sfide rappresentano un vero e proprio esame di maturità: fallire l’appuntamento con la vittoria contro avversari sulla carta inferiori significherebbe compromettere definitivamente il progetto tecnico iniziato in estate.

La palla passa ora al campo: spetta a Massimiliano Allegri trovare la chiave tattica e psicologica per trasformare questo calendario favorevole in una marcia trionfale verso l’Europa che conta.