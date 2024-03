Milan Under 23, il club prepara la richiesta: la svolta che riguarda Abate! Tutti i DETTAGLI

Milan Under 23, il club prepara la richiesta alla Lega Pro per la seconda squadra: la svolta che riguarda Abate! Tutti i DETTAGLI

Si continua a lavorare a fari spenti per il Milan Under 23, ovvero la seconda squadra che ha in mente di creare il club a partire dalla prossima stagione. La società starebbe preparando la richiesta ufficiale alla Lega Pro per essere aggregata alla Serie C a partire da luglio 2024.

A rivelarlo è il giornalista Nicolò Schira che annuncia una possibile novità che riguarda l’allenatore della Primavera rossonera: Ignazio Abate, infatti, potrebbe essere promosso dalla Primavera all’Under 23.