Milan U18, Chierusin: «Contento di gol e vittoria, sul derby...»

Alberto Chiesurin, giocatore del MIlan Under 18 ha parlato ai canali ufficiali del club in vista dei prossimi impegni:

«Sono soddisfatto in primis della vittoria, e che anche il mio gol abbia contribuito a raggiungerla. Essere capocannoniere? Forse è solo un caso, però fa piacere e ne sono molto orgoglioso soprattutto giocando da centrocampista. Dobbiamo continuare ad allenarci come stiamo facendo, consapevoli che non possiamo più commettere passi falsi e che abbiamo tutte le caratteristiche per arrivare ai Playoff. Contro il Verona come contro il Parma: cattiveria, concentrazione e spirito di gruppo. Il Derby? Non voglio pensarci troppo, dobbiamo fare le cose con calma passo dopo passo»