Milan, un patrimonio di giovani in prestito per crescere

Milan, la strategia rossonera è chiara: far fare esperienza a tanti ragazzi della Primavera, per creare i campioni del domani

Capanni proprio oggi si è trasferito in prestito al Racing Santander. Il ragazzo avrà la possibilità di giocare con continuità in Spagna, prima di ritornare a Milanello. La strategia rossonera è chiara: far fare esperienza a tanti ragazzi della Primavera, per creare i campioni del domani.

Anche Colombo giocherà i prossimi sei mesi alla Cremonese, chiuso in rossonero da Ibrahimovic, Mandzukic e Leao. Infine c’è il talento Pobega, che con la maglia dello Spezia sta dimostrando di meritarsi un posto nella prima squadra milanista.