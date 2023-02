Milan, un derby scaccia-crisi: squadra blindata a Milanello

Il Milan si affida alle mura di casa del proprio centro sportivo per scacciare via quest’aria di crisi in vista del derby di domani

Attorno al Milan si respira aria pesante, di tensione e pressione. Di una crisi arrivata nel momento peggiore e che è da scacciare al più presto. Il derby di domani è un’occasione d’oro per dare una svolta alla stagione, un po’ come successo l’anno scorso. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli affronterà le ore antecedenti alla stracittadina in maniera diversa. Niente vigilia in hotel, squadra barricata a Milanello quasi per restare al sicuro e ritrovare fiducia tra le mura di casa propria.

Da dopo il match con la Roma il Milan si è riscoperto incredibilmente fragile. I rossoneri hanno bisogno di compattarsi attorno ai suoi leader. Olivier Giroud, bestia nera di Simone Inzaghi e della sua Inter. Con la sua esperienza dovrà trascinare fuori i suoi compagni dal buio. L’altro nome è Sandro Tonali, che senza Bennacer al suo fianco dovrà reggere tutto il peso del centrocampo, coadiuvato molto probabilmente da Pobega e Krunic.