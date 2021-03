Milan Twitch, scelto il miglior gol rossonero dell’andata – VIDEO

E’ di Rafael Leao contro il Benevento la rete più bella siglata dal Milan nel girone di andata. A votarlo è stata la comunità rossonera di Twitch.

Scatto a saltare il portiere e pallonetto da posizione defilata, un gran gol davvero quello siglato dall’attaccante portoghese che dopo la sosta dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli.

Our Twitch community has picked the best goal from the first half of the #SerieATIM season ⌛⚽

Find out which one it is!

La nostra community di @Twitch_Italy ha scelto il miglior gol rossonero nell'andata di Serie A ⌛⚽

Scopri qual è!#SempreMilan pic.twitter.com/TsiKexyh4o

