Milan Trophy Tour: il grande evento a New York è un successo

Milan Trophy Tour, Al 40/40 Club di Manhattan centinaia di tifosi presenti per il secondo Watch Party in partnership con Emirates

La seconda tappa di AC Milan Trophy Tour in partnership con Emirates si è rivelata un grande successo: centinaia di tifosi si sono riuniti a New York per una due giorni speciale a tinte rossonere. Il primo appuntamento è stato venerdì 7 ottobre presso il PUMA NYC Flagship Store, sull’iconica 5th Avenue, dove i tifosi locali hanno avuto l’opportunità di fare una foto con la Coppa Campioni d’Italia 2021/22.

Il grande evento di questa seconda tappa si è svolto sabato 8 ottobre, in occasione del big match contro la Juventus. Mentre i tifosi rossoneri affollavano San Siro in vista del calcio d’inizio, il 40/40 Club di Manhattan, club di proprietà di JAY-Z che già ha accolto un Watch Party lo scorso anno in occasione del Derby, si riempiva di centinaia di tifosi milanisti provenienti da tutti gli Stati Uniti per seguire la partita in diretta. Ospite speciale dell’evento Alessandro Florenzi, che ha preso parte all’evento e prima del fischio d’inizio ha salutato anche i tifosi presenti a San Siro grazie a uno speciale video collegamento che ha potuto così unire tutto il popolo rossonero da una parte all’altra del mondo.

Il Watch Party ha visto la presenza di circa 500 ospiti, registrando anche per questa seconda tappa un vero e proprio sold out. Presente anche l’AC Milan Club New York City con molti altri fan club ufficiali provenienti da diverse città americane, più alcuni ospiti eccezionali tra cui Metta World Peace, ex cestista dei Los Angeles Lakers e Campione NBA nel 2010.