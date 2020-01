Coppa Italia, Milan-Torino LIVE: risultato, tabellino e cronaca testuale

Milan-Torino, diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca in tempo reale Coppa Italia 2019/2020

Milan-Torino: Il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia rappresenta uno degli snodi più importanti della stagione rossonera fino ad ora. Il trofeo rappresenta infatti un importante obiettivo per gli uomini di Pioli, nonché uno degli ultimi obiettivi dell’anno rimasto realizzabile. Il momento per Romagnoli e compagni è positivo: quattro vittorie consecutive in partite ufficiali e una fiducia inaspettatamente ritrovata. Provvidenziale e salvifico in questo senso è stato l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ad inizio mese. Milan-Torino live: di fronte i rossoneri avranno un Torino in cattivo stato di salute: la sonora sconfitta subita contro l’Atalanta nell’ultima giornata di campionato ha annichilito il morale dei granata, con la panchina di Mazzarri che adesso scricchiola parecchio.

Milan-Torino, cronaca testuale

Milan-Torino, formazioni ufficiali

Milan-Torino, probabili formazioni e prepartita

MILAN – Stesso modulo, ma diversi interpreti nel 4-4-2 di Pioli. Tra i pali ci sarà Donnarumma. In difesa ancora Kjaer al fianco di Romagnoli, sulle fasce confermati Conti e Theo Hernandez. Squalificato in campionato, sarà titolare domani sera in mezzo al campo Ismael Bennacer: l’algerino dovrebbe giocare a fianco di Krunic. Le ali saranno probabilmente Bonaventura e Castillejo. In attacco invece, come successo negli ottavi contro la SPAL, giocherà dal primo minuto Piatek insieme a Rebic. Turno di riposo per Ibrahimovic.

TORINO – 3-4-1-2 per i granata di Mazzarri. Il trio difensivo a difesa di Sirigu sarà composto da Izzo, Nkoulou e Djidji. A centrocampo spazio a De Silvestri e Aina sulle fasce, mentre in mezzo dovrebbero vedersi Meitè e Rincon. Berenguer sulla trequarti avrà il compito di ispirare le punte Belotti e Verdi.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2) – Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Bennacer, Krunic, Bonaventura; Piatek, Rebic. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-4-1-2) – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meitè, Aina; Berenguer; Verdi, Belotti. All.: Mazzarri.

Milan-Torino live, i precedenti con Pasqua

Milan-Torino, gara secca valevole per i quarti di finale, di seguito la designazione arbitrale con l’arbitro Pasqua che quest’anno ha diretto Udinese-Milan 1-0 e Milan-Lecce 2-2. LA SCORSA STAGIONE- Durante la scorsa stagione l’arbitro ha diretto i successi del Milan contro Genoa (2-1 in casa), Sampdoria (2-0 d.t.s, fuori casa, Coppa) e Atalanta (3-1 fuori casa).