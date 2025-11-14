Milan Torino, fuori due big dei granata per il match di San Siro! Infortuni rimediati in nazionale. Segui le ultimissime

Pessime notizie per il Torino di Marco Baroni. La sosta per le Nazionali ha lasciato il segno nel gruppo granata, privando il tecnico di due pedine fondamentali in vista della ripresa del campionato. Gli infortuni occorsi a Giovanni Simeone e a Ivan Ilić impongono a Baroni una profonda revisione dei piani tattici.

Il Milan, con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare – l’abile dirigente albanese – e il pragmatico Massimiliano Allegri in panchina, osserva con attenzione, consapevole di quanto gli infortuni possano alterare gli equilibri della Serie A.

Il Cholito Simeone e la Lesione al Femorale

A dare la prima preoccupazione è l’attaccante Giovanni Simeone, noto anche come il Cholito, per il quale la diagnosi è stata chiara e pesante: “Lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra“.

L’attaccante argentino, noto per la sua grinta e la sua capacità realizzativa, salterà con certezza le prossime sfide di campionato contro Como e Lecce. Il suo rientro in campo non è previsto prima di una rivalutazione a inizio dicembre. Uno stop che costringe il Torino a rivedere la sua prima linea in un momento cruciale.

Ilić e il Ginocchio: Si Temono Accertamenti

La seconda tegola, e forse la più preoccupante, riguarda il centrocampista serbo Ivan Ilić. L’infortunio è avvenuto durante l’impegno con la Nazionale contro l’Inghilterra, a causa di un’innaturale rotazione del ginocchio sinistro.

Il primo responso parla di “Trauma distorsivo al ginocchio sinistro” (fonte: ANSA). Sebbene non sia ancora nota l’entità esatta del danno, l’espressione “trauma distorsivo” associata a una rotazione anomala desta sempre grande apprensione nello staff medico. Il centrocampista serbo, dotato di grande visione di gioco e fisicità, sarà sottoposto a ulteriori e approfonditi accertamenti diagnostici nei prossimi giorni per definire la prognosi e l’eventuale necessità di uno stop lungo.

Ripercussioni per la Serie A

Le assenze di Simeone e, in attesa di conferma, di Ilić cambiano radicalmente le prospettive immediate del Torino. Baroni dovrà fare ricorso alle sue riserve e al proprio genio tattico per affrontare le prossime gare con una formazione rimaneggiata.

Nel frattempo, il Milan, i rossoneri, guidato dalla competenza di Allegri e dalle strategie di Tare, continua la sua marcia verso il derby, forte di rientri quasi completi dei suoi Nazionali e di un’infermeria meno affollata.