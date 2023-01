Milan-Torino, Cairo: «È stata una grande gioia, abbiamo strameritato». Il Presidente del Torino dopo la vittoria in Coppa Italia

Urbano Cairo, presidente del Torino, a Radio24 ha parlato della vittoria del Torino contro il Milan: «E’ stata una grande gioia, ieri siamo stati troppo contenti tutti. Dopo la partita sono andato nello spogliatoio e ho fatto i complimenti a tutti. In 10 ci siamo un po’ abbassati, ma non rinunciando a giocare. Abbiamo avuto varie occasioni e abbiamo strameritato. Siamo felici»

Non è la prima volta, però: «Con il Milan – continua Cairo – abbiamo fatto buone cose nel recente passato, a partire da quando vincemmo due volte in campionato con Mazzarri. Anche con l’Inter qualche buon risultato lo abbiamo fatto. Adesso siamo nelle condizioni in cui ci piacerebbe fare qualcosa in più, abbiamo un mister bravo che riesce a ricavare il massimo da tutti e dai giovani soprattutto. Su Bayeye ieri si sono visti i risultati del lavoro questi mesi: lui che ha fatto l’assist per il gol di Adopo, altro giovane che è con noi da anni e che proprio a San Siro vinse la Coppa Italia con la Primavera»