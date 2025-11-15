Milan Torino, Baroni ne perde già due verso la sfida con i rossoneri a San Siro. Segui le ultimissime sui rossoneri

Non arrivano affatto buone notizie dall’infermeria per il Torino di Marco Baroni. Il tecnico granata si trova a fare i conti con un doppio infortunio pesante che priverà la squadra di due pedine fondamentali, proprio in vista della ripresa del campionato. A fermarsi sono l’attaccante Giovanni Simeone e il centrocampista serbo Ivan Ilić (ANSA).

Per il “Cholito” Simeone, l’attaccante dinamico e combattivo, la diagnosi è di “lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra“. Questo infortunio lo costringerà a saltare certamente le prossime sfide di campionato contro Como e Lecce. L’argentino verrà poi rivalutato dallo staff medico a inizio dicembre, ma il suo rientro in campo appare tutt’altro che imminente, un duro colpo per le ambizioni offensive della squadra di Baroni.

Il Ginocchio di Ilić: Infortuni Nazionali e Ansia Granata

L’altro stop pesante riguarda il centrocampista serbo Ivan Ilić, il regista di centrocampo e punto di riferimento tattico. Per lui il primo responso è di “trauma distorsivo al ginocchio sinistro“, in seguito a una innaturale rotazione subita durante l’impegno con la sua Nazionale contro l’Inghilterra.

Le distorsioni al ginocchio sono sempre fonte di grande apprensione e Ilić sarà costretto a sottoporsi a ulteriori e approfonditi accertamenti diagnostici per valutare l’entità esatta del danno e stimare i tempi di recupero. La speranza è che non vengano coinvolti i legamenti, ma l’impiego del giocatore per le prossime settimane è fortemente a rischio.

Il Milan Osserva: La Gestione del Rientro

L’ondata di infortuni che colpisce le squadre di Serie A durante le soste è un tema sempre attuale e spinoso. Il Milan, che si prepara al derby, ha potuto contare sulla gestione attenta del tecnico Massimiliano Allegri, il mister del pragmatismo, che ha evitato a tutti i costi lunghi viaggi intercontinentali per i suoi uomini chiave.

Il direttore sportivo Igli Tare, l’abile dirigente e uomo chiave del Diavolo, valuta costantemente il rischio infortuni degli internazionali, anche in funzione delle prossime sessioni di mercato. La perdita di giocatori importanti in squadre rivali come il Torino, seppur spiacevole, rientra nelle dinamiche di un campionato estremamente competitivo.