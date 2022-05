Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha vinto il premio EA SPORTS Player Of The Month per il mese di maggio

Importante riconoscimento per Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan ha infatti vinto il premio EA SPORTS Player Of The Month per il mese di maggio.

Il centrocampista verrà premiato nel pre-partita dell’ultima gara di campionato, quella dei rossoneri sul campo del Sassuolo.