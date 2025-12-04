Milan in giallo all’Olimpico, scelta la terza maglia: ci si affida ai precedenti

Milan che scenderà in campo allo Stadio Olimpico contro la Lazio con la terza maglia. Il giallo porta fortuna in questa stagione

È tutto pronto all’Olimpico per l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Oltre alla tattica e alla tensione della gara secca, c’è un dettaglio che non è sfuggito agli occhi degli addetti ai lavori e dei tifosi: la scelta della divisa da gioco. Per affrontare i biancocelesti nella Capitale, il Milan scenderà in campo questa sera indossando la terza maglia, caratterizzata dal colore giallo brillante.

La scelta non è casuale e porta con sé un carico di scaramanzia e risultati positivi. La maglia gialla, infatti, si è rivelata finora un vero e proprio “talismano” per la squadra di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese che più di ogni altro ha trionfato nella competizione.

La Maglia Gialla: Una Garanzia di Vittoria

Analizzando le uscite stagionali in cui i rossoneri hanno indossato la terza divisa, emerge un dato statistico incoraggiante per il Diavolo. Tutte le partite disputate con la maglia gialla sono state infatti vinte dal Milan, confermando un trend estremamente favorevole.

Ecco il dettaglio delle vittorie targate “giallo”:

Milan-Fiorentina (Casa): Una vittoria cruciale in campionato.

Milan-Bologna (Casa): Un successo fondamentale tra le mura amiche.

Udinese-Milan (Trasferta): Una prova di forza lontano da San Siro, a testimonianza della sua efficacia anche fuori casa.

La maglia gialla porta quindi con sé l’odore della vittoria. Per i rossoneri, scendere in campo con la divisa dei successi recenti rappresenta non solo una necessità cromatica per il kit clash, ma anche un tentativo di sfruttare un vantaggio psicologico, evocando le prestazioni positive già messe in mostra.

Allegri si Affida all’Ottimismo Scaramantico

Il tecnico del Diavolo sa che in una gara ad eliminazione diretta come l’ottavo di finale di Coppa Italia, ogni elemento può fare la differenza. Affrontare la Lazio di Maurizio Sarri, l’allenatore noto per la sua preparazione minuziosa, richiede il massimo delle energie e della fiducia.

