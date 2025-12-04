Coppa Italia – Lazio Milan si avvicina, il regolamento parla chiaro, cosa potrebbe succedere oggi al novantesimo?

La Coppa Italia ha ufficialmente accelerato il ritmo: gli ottavi di finale sono iniziati martedì, proiettando le grandi del nostro campionato verso la fase calda del torneo. Questa sera, l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio si sposta sull’Olimpico, dove andrà in scena un match di cartello: il Milan affronterà la Lazio in una gara cruciale per il prosieguo della stagione.

Per i rossoneri, guidati da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese che considera questo trofeo un obiettivo primario, la trasferta a Roma è un banco di prova significativo. Affrontare la Lazio di Maurizio Sarri, l’allenatore toscano noto per il suo calcio verticale e ben organizzato, in un contesto di eliminazione diretta alza subito l’asticella della difficoltà.

Il Diktat della Gara Secca: Nessun Appello

Il regolamento del torneo rende questa sfida un vero e proprio spareggio ad alta tensione. Il turno degli ottavi, infatti, prevede una gara secca. Non ci sono i margini di errore né il conforto di un match di ritorno per rimediare a un passo falso. Tutto si decide in 90 minuti.

Questa formula rende l’approccio alla partita fondamentale. Sia il Diavolo che i biancocelesti dovranno gestire la pressione e la tensione sapendo che ogni episodio, ogni errore e ogni geniale giocata può essere decisiva.

A rendere ancora più serrato il meccanismo è la regola in caso di parità al triplice fischio. A differenza di quanto avviene in altre competizioni, in caso di pareggio nei 90 minuti, non saranno previsti i tradizionali tempi supplementari. Si andrà direttamente alla lotteria dei calci di rigore.

L’Incubo dei Rigori Evita i Tempi Supplementari

L’abolizione dei supplementari in questa fase del torneo costringe i due tecnici a calibrare le sostituzioni e a preparare la squadra anche per l’eventualità del duello finale dagli undici metri. La freddezza dei tiratori e l’istinto dei portieri diventeranno i fattori determinanti per strappare il pass per i quarti di finale.

Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

