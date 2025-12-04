Lazio Milan, equilibrio totale all’Olimpico: gli ultimi 19 precedenti. Chi avrà la meglio?

Lazio Milan, allo Stadio Olimpico di Roma gli ultimi 19 precedenti possono essere riassunti in una singola parola: equilibrio

La sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan non è soltanto un incontro che vale l’accesso ai quarti di finale; è anche un duello che, statisticamente, vive su un precario e affascinante equilibrio. Lo Stadio Olimpico, teatro della gara secca di stasera, è stato in passato il palcoscenico di una perfetta parità tra i due giganti del calcio italiano, un bilancio che i due tecnici, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, saranno costretti a rompere.

Analizzando le ultime 19 sfide disputate tra biancocelesti e rossoneri nella Capitale, emerge un quadro di assoluta bilancia: si contano esattamente sei vittorie per la Lazio, sei successi per il Milan e ben sette pareggi. Un dato che testimonia la rivalità accesa e la capacità di entrambe le formazioni di reggere il confronto, indipendentemente dalla forma del momento.

Gara Secca: Fine di un’Era di Parità

Questo storico e quasi simmetrico bilancio è destinato a essere infranto questa sera. Il regolamento degli ottavi di finale di Coppa Italia prevede infatti la gara secca: non c’è possibilità di replicare l’equilibrio dei risultati passati con un nuovo pareggio che rimandi il verdetto. L’esperto tecnico toscano del Milan, Massimiliano Allegri, noto per la sua pragmatica gestione delle partite decisive, e l’allenatore laziale Maurizio Sarri, maestro del gioco posizionale, dovranno entrambi trovare la chiave per prevalere.

L’ineluttabilità del risultato rende la sfida ancora più elettrizzante. Se al termine dei 90 minuti regolamentari la parità dovesse persistere – un’eventualità che, visti i sette pareggi recenti, è tutt’altro che remota – si procederà immediatamente, senza passare per i tempi supplementari, alla lotteria dei calci di rigore.

L’Incognita dei Rigori

L’epilogo dagli undici metri è il banco di prova definitivo, dove la tattica lascia spazio al nervosismo, alla freddezza dei tiratori e all’abilità dei portieri. Per il Diavolo e per la Lazio, prepararsi mentalmente a questa eventualità è cruciale, specialmente considerando il peso psicologico di spezzare una parità che resiste da anni.

Sia Allegri che Sarri sanno che il loro destino in Coppa Italia si deciderà stasera. Non c’è un match di ritorno per rimediare, rendendo ogni scelta, ogni sostituzione e ogni schema un elemento potenzialmente decisivo per portare a casa la qualificazione ai quarti e chiudere, finalmente, il conto di un equilibrio che dura da troppo tempo.

