Lazio Milan, tra assenze e obiettivo Coppa: Sarri non cambia molto. Due big in dubbio

Lazio Milan, mister Maurizio Sarri studia la formazione per il match in programma questa sera, ci sono due dubbi per la sfida

Questa sera andrà in scena Lazio-Milan valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Mister Maurizio Sarri, tra assenze e voglia di vincere, non apporterà grandi cambi alla formazione vista lo scorso sabato.

Il grande cambio è in porta, c’è Mandas al posto di Provedel. La difesa va verso la conferma per i 3/4 (Marusic, Gila, Romagnoli). Sulla sinistra potrebbe rientrare il titolare, ossia Nuno Tavares, altrimenti è fermo Pellegrini. A centrocampo scelte obbligate Guendouzi, Vecino adattato e Basic.

In avanti dovrebbero essere confermati Isaksen e Zaccagni, in avanti scalpita Castellanos per tornare dall’inizio, è in ballottaggio con Dia.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.