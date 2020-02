Milan, squadra in campo anche oggi per preparare la gara di Lunedì

Milan, lunedì sera c’è il Toro, oggi pomeriggio tutti in campo al centro sportivo Milanello per preparare la gara casalinga contro la squadra di Longo

Milan, Il programma di oggi, sabato 15 febbraio, prevede un allenamento pomeridiano: ritrovo a Milanello per pranzo, secondo acmilan.com.

IERI- Sempre secondo il sito rossonero, nella giornata di ieri Seduta defaticante in palestra per gli undici di Coppa Italia, mentre il resto della rosa, dopo una prima parte di lavoro dedicata al riscaldamento, ha disputato una partitella di allenamento in due tempi da 30 minuti con la formazione Under 18.