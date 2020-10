Milan-Spezia: Theo Hernandez votato MVP del match

Theo Hernandez, autore di un gol strabiliante in azione personale, è stato nominato miglior giocatore del match disputato ieri sera a San Siro tra Milan e Spezia e terminato 3-0 in favore dei rossoneri.

Il terzino francese ha scalzato, nelle preferenze dei tifosi del Milan, Rafael Leao (autore di una doppietta) e Hakan Calhanoglu piazzatosi al secondo posto. Theo è stato scelto come MVP di Milan-Spezia attraverso l’app ufficiale del club rossonero.

🤩 Who said trains can't fly? 🚄@TheoHernandez's sky-rocketing performance earned him the @emirates MVP award for #MilanSpezia 🥇

Una grande gara impreziosita da un gran gol: Theo è il vostro MVP della sfida di San Siro 🥇#SempreMilan pic.twitter.com/XudiHKTZvU

