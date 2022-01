Milan Spezia, l’ira dei tifosi: «Partita vergognosa, Serra da mandare a casa»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Questa mattina, La Gazzetta dello Sport condivide i messaggi dei tifosi milanisti nel post Milan Spezia:

«Intanto, sul web, i tifosi rossoneri digitano freneticamente sugli Smartphone frasi di sdegno e incredulità. «Questa partita è vergognosa», «Serra è da mandare a casa», «indecente», «cose così non si vedono neanche in Terza Categoria», «l’arbitro chieda scusa e posi il fischietto». Le parole «Serra» e «Messias» sono finite in tendenza dopo una decina di minuti dal fischio finale, gol di Gyasi in contropiede e Milan sconfitto 1-2».