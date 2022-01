Milan Spezia, indisponibili e pericoli: le ultime dai liguri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Attraverso il sito ufficiale, il Milan ha fatto il punto della situazione sullo Spezia, sfidante di oggi:

«Lo Spezia arriva dalla fondamentale vittoria a domicilio del Genoa in una sorta di spareggio salvezza, l’1-0 firmato da Bastoni ha dato ossigeno alla classifica e alla panchina di Thiago Motta. I liguri restano nelle zone calde e hanno bisogno di fare ancora tanta strada. Recuperato Ferrer, assenti Sena e Colley. Il modulo si basa sulla linea difensiva a 4, in porta Provedel, mentre in mezzo e davanti lo schieramento va decifrato in base alle posizioni dei giocatori: da Bastoni a Verde, fino a Gyasi, Nzola e Kovalenko, i pericoli non mancano.

“Questo è un gruppo giovane – le dichiarazioni di Thiago Motta –, era inevitabile servisse del tempo ma possiamo ancora crescere tanto, sfruttando quell’unione dimostrata di recente. Il Milan è costruito per lottare fino in fondo per lo Scudetto. Mi aspetto il miglior Milan possibile, a prescindere da chi giochi hanno una qualità altissima e noi siamo consapevoli di affrontare un avversario fortissimo, il quale farà di tutto per continuare la sua corsa al vertice“».