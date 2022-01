Milan Spezia, il duello sugli esterni: Theo Hernandez contro Bastoni

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha analizzato alcuni dei duelli che potrebbero essere decisivi nella partita contro lo Spezia.

THEO HERNANDEZ VS BASTONI – «Un confronto dai grandi numeri, anche se non più tra terzini dato lo spostamento di Bastoni a centrocampo in questa stagione: due mancini di fisico e dal bel piede, oltre a un’elevata predisposizione offensiva. La doppietta contro il Venezia ha certificato l’ottimo momento di Theo, che ha contribuito a ben nove reti del Milan nelle prime 21 giornate: il francese è anche il leader rossonero per assist (5) e falli subiti (34). Stagione ad alto livello anche per Bastoni, che guida lo Spezia come numero di passaggi nella metà campo offensiva (451) e dribbling tentati (44). Ben tre reti in stagione – tutte in trasferta – per il giocatore spezzino, che proprio contro il Milan ha segnato il primo gol in Serie A.»