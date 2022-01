Milan Spezia, due indisponibili per Thiago Motta: le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore dello Spezia Thiago Motta dovrà fronteggiare due assenze in vista del match di lunedì contro il Milan

Ostacolo Spezia per il Milan. Lunedì a San Siro arrivano le Aquile fresche di vittoria nello scontro salvezza contro il Genoa, ultimo avversario affrontato dai rossoneri in Coppa Italia.

Thiago Motta si trova ad affrontare due assenze in vista del match. Come riportato sul sito ufficiale del club ligure, saranno indisponibili per la gara Leo Sena e Colley.