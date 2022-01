Milan Spezia, che sfida a centrocampo!

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha analizzato alcuni dei duelli che potrebbero essere decisivi nella partita contro lo Spezia

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha analizzato alcuni dei duelli che potrebbero essere decisivi nella partita contro lo Spezia

SAELEMAEKERS VS GYASI – «Due “coltellini svizzeri”, centrocampisti tuttofare, capaci di districarsi in più ruoli e, per questa ragione, punti fermi delle rispettive formazioni. 21 presenze in 21 giornate per il belga del Milan, reduce dal primo gol in carriera in Coppa Italia contro un’altra squadra ligure – il Genoa – e attualmente in ottima forma, come testimoniato dal premio di MVP rossonero del mese di dicembre. Ottima la stagione anche dell’italo-ghanese, il più presente in stagione per lo Spezia (1731 minuti) e già a segno tre volte in questo campionato (contro le quattro dell’intera Serie A 2020/21)».