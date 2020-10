Milan-Sparta Praga: Theo Hernandez fuori dai tifolari dopo un anno

Milan-Sparta Praga: prima partita inizialmente dalla panchina per Theo Hernandez dopo oltre un anno di partenze nell’undici inziale

Milan-Sparta Praga stabilisce una statistica curiosa per il Milan ma anche per il terzino francese Theo Hernandez che torna a sedere in panchina dopo oltre un anno di gare cominciate indossando la maglia di titolare.

Era dal derby del settembre 2019 infatti che Theo Hernandez non sedeva in panchina al fischio iniziale dell’arbitro. Questa sera in Milan-Sparta Praga lo sostituirà Diogo Dalot.