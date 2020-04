Milan: solo 16 reti su 28 dagli attaccanti, l’unica nota positiva è Rebic

Milan: l’unica certezza nel fronte offensivo di Stefano Pioli sarebbe Rebic: 6 gol in campionato, 7 stagionali, i numeri

L’attacco rossonero in questa stagione sarebbe decisamente da rivedere: solo 28 le reti in Serie A su 26 gare disputate. Sono 16 i gol degli attaccanti, un dato allarmante. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.

L’unica certezza nel reparto offensivo per Stefano Pioli sarebbe Ante Rebic. Il croato ha realizzato 6 reti in campionato, 7 compresa la Coppa Italia. Sapere che il secondo miglior marcatore del Milan è un terzino sinistro, Theo Hernandez (5 gol in Serie A, 6 in stagione), appare raccapricciante. Serve una svolta immediata per salvare l’annata e tornare a respirare aria di Europa.