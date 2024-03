MN24 – Milan Slavia Praga, la rifinitura dei cechi a San Siro alla vigilia del match d’andata – VIDEO

Milan Slavia Praga, la rifinitura dei cechi a San Siro alla vigilia del match d’andata degli Ottavi di Finale di Europa League – VIDEO

(Dall’inviato Daniele Grassini) – Alla vigilia di Milan Slavia Praga, la squadra di Trpisovsky è scesa in campo a San Siro per la rifinitura in vista del match di domani, valevole per l’andata degli Ottavi di Finale di Europa League.

Ecco il video dell’allenamento dei cechi, parsi molto emozionati al momento del loro ingresso sul terreno di gioco nello stadio vuoto.