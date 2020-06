Milan, Sky Sport: in attesa di Rangnick c’è una stagione da salvare

Il Milan riprenderà dal via del Mare di Lecce la sua rincorsa europea per salvare la stagione in attesa dell’approdo del tecnico tedesco

Con la sfida in Salento che incombe, il Milan deve riprendere la marcia per cercare di trovare un piazzamento europeo che salverebbe una stagione fin qui deludente in attesa dell’inizio del nuovo corso targato Ralf Rangnick.

Come riportato dall’inviato di Sky Sport 24 Peppe Di Stefano, sarà un weekend di lavoro a Milanello, in vista della sfida di lunedì sera al via del Mare. Venerdì, sabato e domenica densi per il Milan che ormai vede Rangnick sempre più vicino ma intanto c’è un campionato, questo, che va riportato sulla giusta rotta.