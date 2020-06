Verso Lecce-Milan: Pioli con un grande dubbio a centrocampo

Stefano Pioli sta valutando la squadra che dovrà affrontare il Lecce nelle prossima giornata di campionato. Per il Milan si tratta del debutto

Stefano Pioli sta valutando la squadra che dovrà affrontare il Lecce nelle prossima giornata di campionato. Per il Milan si tratta del debutto dopo il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. I principali dubbi di formazione riguardano il centrocampo: il mister rossonero ha un’incognita che spera presto di risolvere. Il ballottaggio è stra Lucas Paquetà e Jack Bonaventura. Paradossalmente entrambi i giocatori, presenti anche contro i bianconeri, sembrano non far parte più del progetto rossonero. Ciò aumenta le difficoltà in termini di stimoli per l’intero gruppo milanista che potrebbe diventare orfano anche di Zlatan Ibrahimovic (oltre che di Paolo Maldini e di altri dirigenti).