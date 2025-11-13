Connect with us

Milan in vetta per media spettatori! La media è la più alta della Serie A: la classifica

54 minuti ago

san siro curva

Milan in vetta per media spettatori! La media è la più alta della Serie A: la classifica. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calcio italiano sta vivendo un vero e proprio rinascimento per quanto riguarda l’affluenza negli stadi. A guidare questa entusiasmante classifica della passione c’è il Milan, che si conferma il club con la media spettatori più alta in Serie A dopo le prime undici giornate di campionato.

📈 Il Diavolo Vola Oltre i 70.000

Secondo i dati riportati da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno registrato una media a partita sbalorditiva di 72.916 spettatori. Un numero che non è solo un record stagionale, ma rappresenta anche il dato più elevato in casa Milan dalla lontana stagione 1992-1993. Quel periodo storico coincideva con il grande Milan di Fabio Capello e i successi in Europa, dimostrando come l’attuale entusiasmo sia a livelli paragonabili a quelli delle epoche d’oro.

Questa onda di passione è senza dubbio alimentata dalle ambizioni rinnovate del club, ora guidato in panchina da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese tornato per dare nuova linfa tattica, e dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’ex dirigente laziale chiamato a costruire una rosa sempre più competitiva.

🥈 L’Inter Insegue, la Top Five Consolida

Dietro al Diavolo, in questa speciale graduatoria di presenze allo stadio, si posizionano i cugini nerazzurri. L’Inter detiene comunque una media altamente significativa di 70.814 spettatori a match, a testimonianza di come San Siro rimanga il cuore pulsante del tifo italiano e di quanto sia sentita la rivalità cittadina.

A completare la Top Five delle squadre più seguite, si trovano altre grandi piazze della nostra Serie A:

  • Roma: I giallorossi, con la loro tifoseria caldissima, si attestano a 62.871 spettatori medi.
  • Napoli: I Campioni d’Italia, nonostante qualche difficoltà in più, mantengono un’affluenza di 51.402.
  • Lazio: La squadra della Capitale chiude la cinquina con 45.921 presenze medie, dimostrando la fedeltà dei suoi supporter.

Questi numeri eccezionali non sono solo una vittoria per il Milan e l’Inter, ma rappresentano un segnale di salute e di forte interesse per tutto il calcio italiano, creando un ambiente elettrizzante per i giocatori di Allegri e per tutte le squadre che ambiscono al vertice

