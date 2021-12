Milan, un mese tra Champions e campionato per capire davvero chi sei

È iniziato il mese di dicembre. Ad attendere il Milan un mese inteso tra campionato e Champions per capire davvero le possibili ambizioni

Milan chi sei? La vittoria contro il Genoa a Marassi nella quindicesima giornata di campionato, firmata dalla splendida punizione di Ibrahimovic e dalla doppietta di Messias ha aperto nel migliore dei modi il mese di dicembre. Un mese intenso dove ad attendere i rossoneri ci sarà la gara da dentro o fuori in Champions League contro il Liverpool e lo scontro diretto contro il Napoli sempre a Milano, ma non solo. Dicembre manderà in archivio il girone d’andata del campionato e un 2021 molto significativo.

I NUMERI DEL 2021 – Considerando i nuemeri di questa stagione in campionato il Milan ha totalizzato 35 punti di cui 19 in trasferta, frutto di 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta e 16 in casa, frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta. Merito di 33 reti segnate (la media di 2,20 a partita) e 18 subite (1,20 a partita). Il prossimo impegno sarà contro la Salernitana sabato alle 15. Poi seguiranno in ordine il match che pò decidere la stagione europea del Milan, contro il Liverpool(in casa), Udinese, Napoli (a San Siro) ed Empoli in campionato.

NOTA NEGATIVA – Una nota negativa però c’è. È di poche ore fa la notizia che Simon Kjaer, salterà gran parte della stagione: la risonanza e la valutazione specialistica a cui è stato questa mattina sottoposto Simon Kjaer hanno confermato la necessità di una artroscopia del ginocchio sinistro per riparare il danno legamentoso. Il Milan probabilmente interverrà sul mercato per sostituire uno dei suoi leader difensivi ma prima che la sessione invernale apra restano queste 5 partite da giocare con un difensore come il danese in meno. La squadra di Pioli ha fatto vedere più volte di sapersi rialzare e affrontare al meglio le difficoltà, è l’ora di dimostrarlo ancora una volta per capire qual’è la propria identità e se l’abito da campione d’Italia è cucibile addosso.