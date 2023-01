Milan, senti Asensio: «Vorrei rinnovare col Real Madrid, però…»

Marco Asensio, attaccante del Real Madrid in scadenza di contratto a giugno e obiettivo del Milan, ha parlato del possibile rinnovo

A Bernabeu Digital Marco Asensio ha parlato così del possibile rinnovo col Real Madrid:

«Voglio rinnovare e restare a lungo a Madrid, ma non dipende solo da me. Ne stiamo parlando e vedremo come andranno le cose, però ora voglio concentrarmi sulla prossima gara e pensare a fare bene ed essere felice. Per il resto non devi chiedere a me, ma a qualcun altro».