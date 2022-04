Milan ancora a secco di gol? Rischio record negativo col Genoa per la squadra rossonera di Pioli

Il Milan potrebbe rimanere a secco di gol in tre partite di fila in Serie A TIM per la prima volta da gennaio 2020.

Mentre solo due volte ha pareggiato 0-0 in tre match consecutivi nel torneo: nel gennaio 1994 e nell’aprile 1936.