Milan Sassuolo alle 12:30, lunch match della Serie A su DAZN: ecco chi farà la telecronaca
Milan Sassuolo domenica alle ore 12:30 sarà trasmessa in esclusiva su DAZN ecco chi saranno telecronista e commentatore tecnico
Domenica alle ore 12:30 scenderà in campo il Milan di Massimiliano Allegri contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Il lunch match della Serie A è in programma allo Stadio San Siro che sarà probabilmente tutto esaurito con oltre 70mila spettatori presenti.
La sfida dell’ora di pranzo sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La squadra di mister Massimiliano Allegri va alla ricerca di tre punti che garantirebbero il mantenimento della prima posizione.
A fare la telecronaca del match sarà Edoardo Testoni, sarà accompagnato dal commentatore tecnico Dario Marcolin.