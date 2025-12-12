 Philadelphia Coach Of The Month: Allegri - VIDEO
Connect with us

News

Philadelphia Coach Of The Month: Massimiliano Allegri è il miglior allenatore di novembre in Serie A – VIDEO

Published

2 ore ago

on

By

Allegri

Philadelphia Coach Of The Month: Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, vince il premio come miglior allenatore di novembre

Massimiliano Allegri si è aggiudicato il prestigioso premio “Philadelphia Coach Of The Month” per il mese di novembre in Serie A. Il riconoscimento celebra l’eccellente lavoro del tecnico rossonero e i risultati ottenuti dalla squadra in campionato.

Novembre è stato un mese cruciale per il Milan, che ha consolidato la propria posizione in vetta alla classifica, inanellando una serie di vittorie convincenti e dimostrando grande solidità tattica e capacità di reazione. In particolare, la squadra ha saputo gestire la pressione, adattandosi alle assenze e superando sfide complesse, come la rimonta contro il Torino.

Il premio, assegnato da una giuria di esperti, è un attestato alla capacità di Allegri di guidare il gruppo e di valorizzare i singoli, mantenendo la squadra concentrata sull’obiettivo “partita dopo partita”. Un segnale positivo in vista del decisivo mercato di gennaio e degli impegni ravvicinati, a partire dalla Supercoppa.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.