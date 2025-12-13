Milan Sassuolo, tabù neroverdi a San Siro: le statistiche e i precedenti. Segui le ultimissime sui rossoneri

Dopo la fondamentale vittoria esterna contro il Torino di Marco Baroni, il Milan torna a San Siro per affrontare il Sassuolo in un orario inusuale: il lunch match di domenica alle ore 12:30. Nonostante il successo ottenuto, l’ambiente rossonero è consapevole che la sfida contro i neroverdi è storicamente ricca di insidie e spesso sfocia in gare tese, equilibrate e piene di colpi di scena.

A rendere il clima ancora più cauto sono i numeri pre-partita che, per il Diavolo, suonano come un vero e proprio tabùcasalingo contro gli emiliani. Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore dei rossoneri, dovrà lavorare sulla mentalità dei suoi per invertire una tendenza negativa che dura da anni.

📉 Statistiche Nere: Il Tabù Sassuolo a San Siro

Le statistiche recenti confermano la difficoltà cronica del Milan nel battere il Sassuolo davanti al proprio pubblico. I numeri sono impietosi: i rossoneri hanno vinto solo una delle ultime cinque sfide casalinghe in Serie A contro la squadra emiliana (con 1 pareggio e ben 3 sconfitte).

L’unica eccezione positiva è stata la gara più recente, giocata il 30 dicembre 2023, conclusa con una vittoria per 1-0grazie al gol decisivo di Christian Pulisic, l’esterno statunitense ex Chelsea. Questo dato non è sufficiente a dare tranquillità, poiché il Milan ha ottenuto due successi consecutivi al Meazza contro i neroverdi in campionato solo una volta nella storia, tra l’ottobre 2015 e l’ottobre 2016.

La Missione di Allegri e Tare: Spezzare la Malasorte

La sfida di domenica è cruciale per la classifica e per il morale del Milan. Massimiliano Allegri, il tecnico toscano noto per la sua concretezza, è chiamato a preparare un piano tattico perfetto per neutralizzare la velocità offensiva del Sassuolo e spezzare la malasorte casalinga.

Anche Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club, ex dirigente della Lazio, è consapevole che una vittoria è fondamentale per infondere fiducia e stabilità in un momento delicato della stagione. Il successo garantirebbe non solo i tre punti, ma permetterebbe al Diavolo di affrontare la successiva trasferta per la Supercoppa Italiana con la giusta dose di determinazione e tranquillità. Il Milan deve vincere per sé stesso e per smentire i numeri inquietanti del passato recente.