Milan Sassuolo, Pioli rilancia Camarda? L’idea del tecnico

Milan-Sassuolo, Stefano Pioli sta pensando di riconvocare Francesco Camarda viste le non perfette condizioni di Luka Jovic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la gara di sabato pomeriggio tra Milan e Sassuolo potrebbe essere l’occasione giusta per una nuova convocazione di Francesco Camarda.

Le non perfette condizioni di Jovic, che al massimo potrebbe andare in panchina, spingono Pioli a riaffidarsi al classe 2008 ad un mese dall’esordio in Serie A con la Fiorentina.