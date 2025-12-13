Milan Sassuolo, il precedente con i neroverdi alle 12.30 non sorride ai rossoneri. Segui le ultimissime

Dopo la convincente vittoria ottenuta a Torino contro i granata di Marco Baroni, il Milan si appresta a tornare in campo in Serie A per una sfida casalinga che si preannuncia ricca di insidie. I rossoneri, guidati dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, affronteranno il Sassuolo nell’insolito e, per il Diavolo, spesso complicato orario del lunch matchdomenicale, fissato per le ore 12:30.

Storicamente, l’incontro con i neroverdi a San Siro ha riservato poche gioie, ma l’orario del pranzo aggiunge un ulteriore elemento di preoccupazione statistica.

L’Orario Scomodo: Un Lunch Match che Non Porta Fortuna

Quello delle 12:30 è un orario che per il Milan è diventato quasi una consuetudine, ma i dati raccolti dalla redazione di MilanNews.it mostrano che i risultati non sono sempre stati favorevoli. Da quando il lunch match è stato introdotto in Italia nella stagione 2010/2011, i rossoneri hanno disputato 33 partite in questo slot orario, ottenendo la vittoria in sole 16 occasioni. Una percentuale di successo che non tranquillizza l’ambiente milanista in vista di un match fondamentale per la classifica.

Esempi recenti della passata stagione, come le vittorie per 3-2 contro il Parma e 2-0 contro il Venezia, dimostrano che il Milan di Allegri, il tecnico toscano noto per la sua pragmaticità, può superare l’ostacolo. Tuttavia, la tendenza generale indica una certa fatica ad esprimersi al meglio nelle prime ore del pomeriggio.

Il Precedente Nefasto Contro il Sassuolo a San Siro

La sfida contro il Sassuolo sarà la 34esima che il Diavolo affronterà all’ora di pranzo nella storia della Serie A. E proprio contro i neroverdi esiste un precedente amarissimo avvenuto a San Siro in questo stesso orario.

L’unica volta in cui il Sassuolo ha giocato alle 12:30 contro i rossoneri a Milano, ha ottenuto una vittoria schiaccianteper 5-2 (domenica 29 gennaio 2023). Un risultato che i giocatori e il nuovo DS Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio ora a Milano, vorranno vendicare e dimenticare con ogni mezzo.

Massimiliano Allegri dovrà quindi lavorare sulla mentalità e sulla concentrazione dei suoi uomini fin dal primo minuto per superare non solo un avversario storicamente ostico, ma anche la cabala dell’orario.