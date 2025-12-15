Milan Sassuolo, dubbi sul contatto tra Pavlovic e Cheddira: era rigore? Ultime. Segui gli aggiornamenti

Il pareggio del Milan contro il Sassuolo è stato avvolto da polemiche che hanno acceso il dibattito, in particolare sull’episodio del gol annullato a Christian Pulisic, l’esterno statunitense dei rossoneri. L’intervento del VAR ha ritenuto irregolare la rete per un presunto fallo in attacco di Ruben Loftus-Cheek su Candé all’interno dell’area neroverde.

Sulla questione è intervenuto Luca Marchegiani, l’ex portiere e opinionista di Sky Sport, durante il consueto appuntamento con il programma “Il Club“, offrendo una lettura critica della decisione arbitrale. Secondo l’esperto, l’episodio rientrerebbe in quella categoria di simulazioni difensive che stanno inquinando le dinamiche di gioco.

La Caduta di Candé e la “Furberia” dei Difensori

“Io valuto la caduta,” ha esordito Marchegiani, puntando il dito sul difensore del Sassuolo. “Candé si lascia caderequando sente l’avversario dietro. Se ne vedono tanti, poi capita che ci sono dei gol e se ne parla di più. Se ci fate caso, ogni cross dentro l’area di rigore c’è qualcuno che cade. Siccome sono situazioni che vengono punite, i giocatori se ne approfittano.”

L’analisi di Marchegiani sottolinea un problema sistemico nel calcio moderno: la tendenza dei difensori a massimizzare il contatto nella speranza di ottenere il fischio arbitrale, portando all’annullamento di reti che, per dinamica, sarebbero regolari. Una situazione che ha penalizzato il Diavolo e che ha tolto tre punti potenzialmente fondamentali alla squadra guidata da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che da tempo chiede maggiore tutela su queste situazioni ambigue.

Il Rigore Netto Negato

Lo stesso Marchegiani ha poi spostato l’attenzione su un altro controverso contatto avvenuto in un’altra partita, ribadendo la necessità di chiarezza nelle decisioni. Commentando l’episodio tra Pavlovic e Cheddira, l’ex portiere è stato lapidario: “Questo è rigore ragazzi, dai!“

Questa doppia lettura evidenzia la confusione interpretativa che regna nell’ambiente arbitrale e che danneggia la regolarità del campionato. Il Milan e la sua dirigenza, con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, monitorano con grande attenzione queste situazioni, consapevoli che gli errori arbitrali possono influenzare pesantemente la lotta Scudetto. Tare, l’esperto dirigente albanese, dovrà fare i conti anche con queste dinamiche esterne al campo mentre cerca di rinforzare la squadra su richiesta di Allegri.