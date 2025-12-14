Milan Sassuolo, rossoneri a caccia della vetta: spiffero da Milanello, obiettivo chiaro in vista del match di San Siro

Milan Sassuolo, i rossoneri scendono in campo alle 12:30 contro i neroverdi di Fabio Grosso col chiaro intento di consolidare la vetta

L’apertura di oggi, domenica 14 dicembre 2025, del Quotidiano Sportivo pone l’accento sulla sfida del Milan capolista, che si appresta a scendere in campo per il lunch match di San Siro contro il Sassuolo di Fabio Grosso.

Il titolo del giornale riassume l’obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri: «Milan-Sassuolo, il Diavolo vuole pranzare sulla vetta».

La gara, valevole per la sedicesima giornata di Serie A, avrà inizio alle ore 12:30. Per l’occasione, Allegri ha scelto di schierare in attacco la coppia formata da Christopher Nkunku e Christian Pulisic.

I tifosi potranno seguire la sfida contro i neroverdi in diretta su DAZN, e sui canali Zona DAZN e Tim Vision.