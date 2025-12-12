Milan Sassuolo, Grosso è un’insidia: in trasferta tra le migliori! Punti fatti e non solo

Milan Sassuolo, a San Siro arrivano i neroverdi. I numeri in trasferta della squadra di Grosso sono importanti

Domenica, con calcio d’inizio fissato per le 12:30, lo stadio San Siro sarà il teatro di un confronto intrigante tra il Milan, guidato dall’esperto stratega toscano Massimiliano Allegri, e il Sassuolo, la cui panchina è stata recentemente affidata a Fabio Grosso, difensore ex campione del mondo nel 2006.

L’appuntamento mattutino, il classico lunch match, vede i rossoneri favoriti, complice soprattutto l’assenza confermata di Domenico Berardi, l’attaccante e capitano dei neroverdi, fermato da un infortunio. Nonostante questa defezione pesante, il Diavolo dovrà affrontare la sfida con la massima cautela, poiché si troverà di fronte una squadra che, numeri alla mano, sta conducendo un campionato sorprendente e solido.

La Sorpresa Sassuolo: Solidità e Rendimento

Il Sassuolo si presenta a Milano forte di un rendimento complessivo di alto livello. Attualmente, la squadra emiliana occupa l’ottavo posto in classifica, avendo totalizzato ben 20 punti. Questa posizione non è casuale, ma è frutto di una costante capacità di ottenere risultati, dimostrando che il lavoro di Grosso sta già portando i suoi frutti in termini di concretezza.

Ma dove il Sassuolo ha dimostrato una maturità inaspettata è nel rendimento lontano dalle mura amiche. I neroverdi hanno raccolto in trasferta ben 10 punti, un dato che sottolinea la loro pericolosità e la capacità di non farsi intimidire dai campi avversari.

Il Record Esterno: Una Minaccia Statistica

Questa performance in trasferta colloca il Sassuolo nell’élite del campionato per quanto riguarda il rendimento fuori casa. Solo sei squadre hanno fatto meglio in questa specifica statistica: il Milan stesso, la Roma, l’Inter, il Napoli campione in carica, il Bologna e la Cremonese.

Essere superati solo da top club e squadre che lottano per l’Europa evidenzia che i neroverdi non sono la classica squadra che crolla lontano dal proprio pubblico. Il club meneghino di Allegri, dunque, dovrà prestare grande attenzione non solo al gioco espresso dal Sassuolo, ma anche alla sua attitudine a far punti in stadi importanti. L’obiettivo del Milan è vincere per consolidare la propria classifica, ma la trasferta del Sassuolo rappresenta un ostacolo statistico e tattico da non sottovalutare.