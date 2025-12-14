News
Milan Sassuolo, l’equilibrio regna: tre vittorie per parte nelle ultime otto sfide. La statistica
Milan Sassuolo, c’è grande equilibrio tra le due squadre analizzando le ultime otto sfide. Tre vittorie per parte
I precedenti recenti tra Milan e Sassuolo in Serie A suggeriscono un equilibrio totale tra le due formazioni.
Secondo i dati riportati da Opta, nelle ultime otto sfide in campionato, il bilancio è perfettamente paritario:
- Tre vittorie per il Milan.
- Tre vittorie per il Sassuolo.
- Due pareggi (incluso il 3-3 maturato nel confronto più recente, giocato il 14 aprile 2024 al MAPEI Stadium).
Questo equilibrio contrasta nettamente con il periodo precedente, dove il Milan aveva esercitato un dominio evidente, ottenendo sei successi nelle otto gare ancora prima in campionato.
Oggi, il lunch match di San Siro (ore 12:30) si inserisce in questa fase di grande incertezza storica, rendendo l’esito della partita ancora più imprevedibile e fondamentale per la corsa rossonera al primato.