Milan Sassuolo, Loftus Cheek unica soluzione: Allegri in piena emergenza

Milan Sassuolo con una piena emergenza nel reparto offensivo, Allegri è con gli uomini contati

La sfida di domani a San Siro tra il Milan e il Sassuolo si presenta con una pesante incognita per i rossoneri, legata all’emergenza nel reparto offensivo. Il tecnico Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese noto per la sua gestione pragmatica delle risorse, si trova a dover affrontare l’ultima gara casalinga prima di Natale con un numero estremamente limitato di attaccanti di ruolo a disposizione.

Pulisic-Nkunku: L’Unica Coppia Titolare

Secondo le indicazioni emerse dalla vigilia, Allegri avrà a disposizione solamente due calciatori offensivi puri, che saranno di conseguenza la coppia titolare designata per la partita. Si tratta di Christian Pulisic e Christopher Nkunku.

Christian Pulisic, l’esterno offensivo americano, soprannominato Captain America e apprezzato per la sua velocità e incisività sotto porta, sarà chiamato a confermare il suo ottimo stato di forma. Accanto a lui, ci sarà Christopher Nkunku, il versatile attaccante francese, la cui eleganza tecnica e capacità di creare gioco tra le linee saranno fondamentali per scardinare la difesa del Sassuolo. Il peso dell’attacco del Diavolo ricadrà interamente sulle loro spalle, una responsabilità non indifferente in un match che vale punti cruciali in classifica.

L’Opzione ‘Adattata’: La Versatilità di Loftus-Cheek

La situazione di emergenza si aggrava se si considera il fatto che l’unica vera alternativa ai due titolari è un centrocampista adattato al ruolo. In panchina, infatti, l’unica opzione plausibile per dare il cambio in avanti o per un cambio di modulo sarà Ruben Loftus-Cheek, il potente centrocampista inglese noto per la sua fisicità e gli inserimenti in area.

Loftus-Cheek, pur avendo dimostrato una certa duttilità, non è un attaccante di ruolo. Il suo eventuale impiego in posizione più avanzata testimonia la profonda crisi di scelte che sta affliggendo i rossoneri. Questa carenza numerica evidenzia ancora una volta quanto sia cruciale l’intervento sul mercato di gennaio per assicurare al Milan un numero nove affidabile e delle riserve all’altezza.