Milan Sassuolo: due giovani difensori in rampa di lancio

In queste settimane complici anche gli infortuni si sono visti tanti giovani esordire con il Milan in Serie A. Ora altri due pronti con il Sassuolo

In rampa di lancio. In queste settimane complici anche gli infortuni si sono visti tanti giovani esordire con il Milan in Serie A. Ora altri due pronti:

nello specifico si tratta di Nsiala e Jimenez che si sono allenati con la prima squadra e potrebbero scendere in campo contro i neroverdi.