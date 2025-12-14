Milan Sassuolo, polemiche sulla direzione di Crezzini: Calvarese fa chiarezza. Tre episodi analizzati

Milan Sassuolo è stato un match ricco di gol e non esente da polemiche, su X l’ex arbitro Giampaolo Calvarese ha detto la sua

Milan Sassuolo, match giocato alle 12:30 a San Siro, terminato 2-2, non è stato esente da polemiche. I rossoneri reclamano la correttezza del gol annullato a Christian Pulisic. I neroverdi invece chiedono due calci di rigore per due episodi avvenuti nei minuti finali del primo tempo.

Sugli episodi ha fatto chiarezza Giampaolo Calvarese, l’ex arbitro è intervenuto sul proprio account X. A suo avviso Loftus-Cheek non spinge Candè prima del gol dell’americano. Mentre i due penalty chiesti dagli uomini di Grosso non ci sono.

#MilanSassuolo: Loftus-Cheek non spinge Candè prima del gol annullato a Pulisic, è solo un appoggio. Tomori-Laurienté nessun fallo, Cheddira allarga la gamba nella direzione opposta al pallone per farsi colpire da Pavlovic pic.twitter.com/3JFFJ7x9Rl — Gianpaolo Calvarese (@Calvarese_) December 14, 2025

