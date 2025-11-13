Milan Sassuolo, in vendita i biglietti per Abbonati e Milan Club! I dettagli. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Il Milan si prepara all’ultima sfida casalinga prima della pausa natalizia. Per la 15ª giornata di Serie A, il Diavoloospiterà il Sassuolo a San Siro domenica 14 dicembre alle ore 12:30, un lunch match che si preannuncia fondamentale per le ambizioni dei rossoneri.

La sfida contro i neroverdi sarà il confronto numero 25 tra le due squadre, e i precedenti sorridono ai padroni di casa: il bilancio storico vede 13 vittorie rossonere, 7 successi emiliani e 4 pareggi. Il tecnico Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che punta a consolidare la posizione del Milan in vetta, cercherà la sua quattordicesima vittoria in questo scontro.

Biglietti e Beneficenza: Sostenere Sport for All

La partita Milan-Sassuolo avrà un significato che va oltre il campo da gioco. Una parte del ricavato dalla vendita libera dei biglietti sarà devoluta a Fondazione Milan per sostenere la raccolta fondi a favore del programma Sport for All. Acquistando un biglietto, i tifosi rossoneri contribuiranno attivamente a un’importante iniziativa sociale.

Il Direttore Sportivo Igli Tare, il dirigente noto per la sua attenzione al valore etico e sociale dello sport, supporta pienamente queste iniziative che rafforzano il legame tra il Milan e la comunità.

Dettagli Vendita e Tariffe Vantaggiose

I biglietti per la sfida sono già disponibili attraverso i canali ufficiali del club (online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket).

La vendita libera inizia venerdì 14 novembre dalle ore 15:00 e proseguirà fino a esaurimento. Nelle fasi precedenti, gli Abbonati (dalle 15:00 di martedì 11 novembre) e gli affiliati Milan Club (dalle 15:00 di mercoledì 12 novembre) hanno potuto usufruire di listini dedicati per acquistare fino a quattro tagliandi.

I prezzi per assistere all’incontro partono da soli 14€. Sono previste tariffe agevolate in settori specifici per gli Under 16e gli Over 60, garantendo l’accesso a tutte le fasce di tifosi.

Tifosi con Disabilità: È prevista una tariffa speciale di 25€ che include il biglietto sia per il tifoso che per il suo accompagnatore maggiorenne, con vendita dedicata che sarà attivata nelle prossime settimane.

Club 1899 (Hospitality): Per un'esperienza più esclusiva, sono disponibili i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare interne del Milan 2025/26, ideali anche per opportunità di business (Fonte: Comunicato Ufficiale AC Milan).

Allegri e il Milan contano sul calore di San Siro per chiudere al meglio il 2025.