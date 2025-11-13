Amichevole Milan, domani il match contro la Virtus Entella! Ecco chi c’è a disposizione. Segui le ultimissime sui rossoneri

Nonostante la sosta per le Nazionali abbia svuotato i centri sportivi di mezza Europa, il Milan non si ferma e prosegue la sua intensa preparazione in vista del Derby della Madonnina contro l’Inter. L’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livornese tornato sulla panchina del Diavolo per rilanciare la squadra, ha pianificato una sessione di lavoro extra per mantenere alta la forma fisica e l’intesa tattica dei giocatori rimasti a disposizione.

Il Test Amichevole per Mantenere il Ritmo

I rossoneri non si limiteranno al solo allenamento quotidiano a Milanello. Per simulare il ritmo partita e testare schemi e condizione fisica, è stata organizzata un’amichevole di allenamento a porte chiuse.

Domani, alle 11:30, il Milan affronterà la Virtus Entella allo Stadio Chinetti di Solbiate Arno. Questo test è fondamentale per Allegri, che potrà dare minuti preziosi a quei giocatori che hanno avuto meno spazio finora o che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali. L’obiettivo è chiaro: arrivare al derby del prossimo weekend nella migliore condizione possibile.

I 7 Nomi a Disposizione di Allegri

L’elenco dei giocatori della prima squadra a disposizione per l’amichevole è necessariamente ridotto, data la partenza dei nazionali. Tuttavia, i nomi presenti offrono ad Allegri spunti interessanti, specialmente a centrocampo e in difesa.

Ecco i giocatori della prima squadra che scenderanno in campo (Fonte: Aggiornamenti dal Centro Sportivo Milanello):

Terracciano : Il portiere italiano, importante riserva per il reparto arretrato.

: Il portiere italiano, importante riserva per il reparto arretrato. Estupiñán : Il terzino sinistro ecuadoriano, noto per la sua velocità e spinta offensiva .

: Il terzino sinistro ecuadoriano, noto per la sua e . Tomori : Il difensore centrale inglese, pilastro della retroguardia rossonera per la sua potenza fisica e rapidità .

: Il difensore centrale inglese, pilastro della per la sua e . Fofana : Il giovane difensore, su cui lo staff tecnico nutre grandi speranze.

: Il giovane difensore, su cui lo staff tecnico nutre grandi speranze. Jashari : Il centrocampista albanese, pronto a dimostrare il suo valore.

: Il centrocampista albanese, pronto a dimostrare il suo valore. Loftus-Cheek : Il centrocampista inglese, dotato di grande fisico e capacità di inserimento in zona gol.

: Il centrocampista inglese, dotato di e in zona gol. Pulisic: L’esterno americano, soprannominato Captain America, fondamentale per la sua duttilità e creatività in attacco.

L’amichevole offrirà in particolare a Loftus-Cheek e Pulisic l’opportunità di affinare l’intesa e di mantenere il match fitness in vista di un periodo cruciale.

Il lavoro del Direttore Sportivo Igli Tare è concentrato anche sui progressi di questi atleti, poiché il successo del Milan passa anche dalla gestione attenta delle risorse interne e dalla condizione fisica impeccabile richiesta da Allegri.